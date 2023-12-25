عماد أبو الرب: أوكرانيا تعتزم تجنيد مواطنين في الجيش أعمارهم بين 25 و60 عاما

قال الدكتور عماد أبوالرب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، إن أوكرانيا تراهن الآن على وجود حلول مقنعة لا تتعارض مع وحدة وسيادة الأرض الأوكرانية، وكانت تأمل وما زالت في وجود مساعدات تؤهلها لتحرير أراضيها بشكل كامل، موضحا أن أوكرانيا تعتزم تجنيد مواطنين في الجيش أعمارهم من 25 وحتى 60 عاما، وأن الطرفين إذا لم يجدا تقدما في تحقيق أهدافهما سيلجآن إلى التفاوض.

عدم مقدرة أوكرانيا على تنفيذ الهجوم في الحرب

وأضاف أبوالرب، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية داليا نجاتي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الهجوم المضاد في الربيع الماضي كشف عدم مقدرة أوكرانيا على تنفيذ الهجوم في الحرب، وأنها مؤهلة للدفاع أكثر منها للهجوم.

الجبهات لم تتوقف عن القتال

وذكر أن الواقع الآن مؤلم، والجبهات لم تتوقف عن القتال طوال الفترة الماضية، وفي بعض الجبهات مثل خيرسون يسقط يوميا عشرات أو مئات الضحايا.