«اشتية»: حرب الإبادة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني عمرها أكثر من 75 عاما

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إن العالم يدرك أن القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني لم تبدأ في 7 أكتوبر الماضي، أو قبلها مباشرة أو بعدها، فالشعب الفلسطيني مر عبر سلسلة طويلة من المعاناة.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال حوار خاص مع الإعلامية، ولاء السلامين، في برنامج «ملف اليوم»، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه في العام 1948، هدم 531 قرية وبلدة وسويت بالأرض، وتم تهجير 950 ألف فلسطيني مازالوا في مخيمات اللاجئين إلى يومنا هذا، و65% من سكان قطاع غزة هم من لاجئي 1948.

وأوضح أن القضية تدحرجت فمرت بالعدوان الثلاثي على مصر واحتلال 1956، ثم احتلال 1967، وما تلا ذلك من حروب عبر لبنان وغيره، وقال: «باختصار الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني عمرها أكثر من 75 عاماً، وقبلها 30 عاماً، عانى فيها الشعب الفلسطيني تحت الاستعمار البريطاني».

وتابع أنه عندما يتم الحديث عن القضية الفسطينية على أنها بدأت من يوم 7 أكتوبر 2023 غير صحيح، فإن القضية بدأت قبل ذلك، ولكن ما يجري في غزة منذ 7 أكتوبر، لم يسبق له مثيل في تاريخ الصراع.