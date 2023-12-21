محافظ بورسعيد يلتقي أسر شهداء حرب 1956 احتفالا بالعيد القومي

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أبطال وأسر شهداء المقاومة الشعبية ضد العدوان الثلاثي بمحافظة بورسعيد عام 1956، بمقر الديوان العام، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي، حضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام.

المقاومة الشعبية

وقدم محافظ بورسعيد أسمى معاني الشكر لأهالي بورسعيد عامة، ولأبطال وأسر شهداء المقاومة الشعبية خاصة، والذين كتبوا اسم بورسعيد في سجل التاريخ المصري، معربًا عن فخره بلقاء أسر وأبطال المقاومة الشعبية للعدوان الثلاثي عام 1956.

عيد النصر

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بانتصارات محافظة بورسعيد والتي تتجسد كل عام خلال عيد النصر وتظهر أيضا خلال الاحتفالات التى تقيمها المحافظة، مؤكدًا أن أبناء المحافظة هم سر الصمود والنجاح والانتصار على مر العصور.

وتحدث المحافظ عن دور أبطال بورسعيد الذين واجهوا العدو بشجاعة وقدموا أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن، مشيرا إلى أننا نواجه الآن حربا جديدة وهي حرب التنمية والبناء لبناء مستقبل مشرف لأبناء مصر، مؤكدا أن جهود إعادة التعمير والبناء في مصر خلال السنوات الماضية تضاف إلى سجل إنجازات الدولة المصرية، وأن بورسعيد كانت دائما رمزا للصمود والتحدي والإبداع.