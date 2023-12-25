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مواعيد قطارات النوم والخدمة الخاصة على خط «القاهرة - أسوان» اليوم

كتب:

أحمد الأمير
05:49 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

تعمل هيئة السكك الحديدية، على توفير العديد من الخدمات، لتلبية احتياجات الركاب على مدار اليوم، وتوفر عدد كبير من قطارات النوم وقطارات الخدمة الخاصة على مدار 24 ساعة، لخطوط القاهرة وأسوان.

وتنشر «الوطن» مواعيد قطارات النوم والخدمة الخاصة التي توفرها هيئة السكك الحديدية، على خط القاهرة أسوان اليوم الاثنين.

مواعيد قطارات النوم من القاهرة إلى أسوان:

- قطار رقم 1086: يغادر القاهرة في تمام الساعة 7:20 مساءً ويصل إلى محطة أسوان في الساعة 8:55 صباحًا.

- قطار رقم 86: يغادر القاهرة في تمام الساعة 7:45 مساءً ويصل إلى محطة أسوان في الساعة 9:25 صباحًا.

- قطار رقم 82: يغادر القاهرة في تمام الساعة 9:10 مساءً ويصل إلى محطة أسوان في الساعة 11:10 صباحًا.

مواعيد قطارات الخدمة الخاصة على خط القاهرة أسوان:

- قطار رقم 980 (خدمة خاصة): يغادر القاهرة في تمام الساعة 8:00 صباحًا ويصل إلى محطة أسوان في الساعة 10:25 مساءً.

- قطار رقم 2006: يغادر القاهرة في تمام الساعة 5:15 مساءً ويصل إلى محطة أسوان في الساعة 6:00 صباحًا.

- قطار رقم 2014: يغادر القاهرة في تمام الساعة 9:00 مساءً ويصل إلى محطة أسوان في الساعة 9:40 صباحًا.

- قطار رقم 2008: يغادر القاهرة في تمام الساعة 11:00 مساءً ويصل إلى محطة أسوان في الساعة 11:45 صباحًا.

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