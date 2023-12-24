مواعيد القطارات المُحسنة على خط «القاهرة - أسوان» اليوم

أعلنت هيئة السكك الحديدية تنفيذ خطة استثمارية ضخمة لتطوير القطاع بقيمة 225 مليار جنيه، وتشمل تحديث قطاع البنية الأساسية، وتنفيذ مشروعات لكهربة الإشارات على خطوط الهيئة بتكلفة تصل إلى 50 مليار جنيه.

وتوفر الهيئة عددا كبيرا من القطارات على مدار 24 ساعة للمواطنين على خطوط الوجهين القبلي والبحري، سواء القطارات النوم الفاخرة او المحسنة.

مواعيد القطارات المحسنة على خط القاهرة أسوان

وتنشر «الوطن» مواعيد القطارات المحسنة على خط القاهرة أسوان اليوم الأحد، كالتالي:

- قطار رقم 90 يغادر محطة القاهرة في تمام الساعة 10:10 صباحًا، ويصل إلى محطة أسوان في تمام الساعة 1:30 مساءً.

- قطار رقم 1010 يغادر القاهرة في الساعة 5 صباحًا، ويصل إلى محطة أسوان في تمام الساعة 2:30 مساءً.

- قطار رقم 80 يغادر القاهرة في الساعة 9 صباحًا، ويصل إلى أسوان في تمام الساعة 2:05 صباحًا.

- قطار رقم 1004 يغادر القاهرة في الساعة 9:30 صباحًا، ويصل إلى أسوان في تمام الساعة 11:10 مساءً.

- قطار رقم 164 يغادر القاهرة في الساعة 3:30 مساءً ويصل إلى أسوان في تمام الساعة 7:40 صباحًا.

- قطار رقم 188 يغادر القاهرة في الساعة 6 مساءً ويصل إلى أسوان في تمام الساعة 11 صباحًا.

- قطار رقم 1014 يغادر القاهرة في الساعة 6:50 مساءً ويصل إلى أسوان في تمام الساعة 9 صباحًا.