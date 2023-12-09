مواعيد القطارات الروسية المكيفة على خط «القاهرة - أسوان» اليوم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم السبت، جدول مواعيد القطارات المكيفة الروسي المتجهة من القاهرة إلى محطة أسوان.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وتتيح الهيئة القومية للسكك الحديدية عددا كبيرا من القطارات الروسية على جميع الخطوط وعلى مدار 24 ساعة في إطار العمل على تحسين الخدمات للمواطنين في جميع أنحاء محافظات مصر.

مواعيد القطارات الروسي «القاهرة - أسوان»

وتنشر «الوطن» جدول مواعيد القطارات المكيفة والروسية على خط «القاهرة - أسوان»، كالتالي:

- قطار رقم 1902: مكيف القاهرة - أسوان، موعد قيامه الساعة 00:20 مساءً.

- قطار رقم 980: مكيف القاهرة - أسوان، موعد قيامه الساعة 08:00 صباحًا.

- قطار رقم 2010: مكيف القاهرة - أسوان، موعد قيامه الساعة 10:00 صباحًا.

- قطار رقم 982: مكيف القاهرة - أسوان، موعد قيامه الساعة 12:00 مساءً.

- قطار رقم 2006: مكيف القاهرة - أسوان، موعد قيامه الساعة 17:15 مساءً.

- قطار رقم 2012: مكيف القاهرة - أسوان، موعد قيامه الساعة 17:30 مساءً.

- قطار رقم 988: مكيف القاهرة - أسوان، موعد قيامه الساعة 19:00 مساءً.

- قطار رقم 2014: مكيف القاهرة - أسوان، موعد قيامه الساعة 21:00 مساءً.

- قطار رقم 976: مكيف القاهرة - أسوان، موعد قيامه الساعة 21:30 مساءً.

- قطار رقم 996: مكيف القاهرة - أسوان، موعد قيامه الساعة 22:00 مساءً.