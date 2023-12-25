«المصري» يكرم محارب السرطان آدم حسن بالتقاط الصور التذكارية قبيل مباراة الرباط

حرص الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، بقيادة علي ماهر، وعدد من لاعبي الفريق على الترحيب بناشئ فريق كابسي آدم حسن، أحد محاربي مرض السرطان، الذي يتماثل للشفاء، وذلك قبيل انطلاق المباراة الودية التي جمعت الفريق، عصر اليوم الاثنين، بضيفه فريق الرباط والأنوار.

التقاط الصور التذكارية

حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية مع محارب السرطان ناشئ فريق كابسي، ومن بينهم المحترف التونسي الياس الجلاصي، الذي يعتبره آدم مثله الأعلى، خاصة وأنه يلعب في مركز لاعب خط الوسط المهاجم.

فوز المصري على لافينا

يذكر أن فريق المصري تحت 17 عاما الفئة العمرية 2006، بقيادة أحمد نبيه قد فاز على مضيفه فريق لافيينا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الاثنين، بملعب منتجع الأسيوطي ضمن مباريات الجولة 16من البطولة، والتي أدارها طاقم تحكيم متميز من منطقة القليوبية مكون من محمد عبد الحميد، عبد الرحمن محمد، أحمد طارق، ليرتفع بذلك رصيد المصري إلى النقطة 37 ويواصل منافسته على صدارة المسابقة.