وفاة الطفل إبراهيم محارب السرطان بالمنوفية.. قريته جمعت تكلفة العملية في 24 ساعة

توفي الطفل إبراهيم شهاب، محارب السرطان بالمنوفية، بعد أيام من جمع أهالي قريته كمشوش المبلغ الذي كانت تحتاجه أسرته لإجراء عملية زراعة النخاع والبالغ قيمتها 170 ألف جنيه، خلال 24 ساعة فقط، حيث كان يتم إعداد الطفل لإجراء العملية في إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

حزن لوفاة محارب السرطان

وخيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية كمشوش بمركز منوف، فبعد ملحمة من الأهالي في جمع المبلغ المطلوب لإجراء العلمية توفي الطفل تاركا الحزن في قلوب الجميع، حيث تداول الأهالي خبر وفاته على نطاق واسع.

أهالي القرية جمعوا تكلفة الجراحة

وتعود قصة الطفل إبراهيم محارب السرطان، لأكثر من عامين، حيث تم الاستقرار على إجراء العملية للطفل، ولكن الأسرة لم تكن تملك تكلفة الجراحة، فقام الأهالي عن طريق بيت الزكاة بجمع المبلغ المطلوب 170 ألف جنيه لبدء إجراءات العملية، وفق ما أكده السيد الخولي، أمين صندوق بيت الزكاة في القرية.

وأكد «الخولي» خلال تصريحاته لـ«الوطن»، أن الطفل كان قد بدأ العلاج الأولي والتجهيز للعملية في القاهرة الأسبوع قبل الماضي بعد الانتهاء من جمع المبلغ المطلوب، مؤكدا أن القرية بالكامل تعيش حالة من الحزن بعد وفاة الطفل الذي يبلغ من العمر 10 سنوات، قائلا «البلد كلها حزينة عليه، ربنا يرحمه ويصبر أهله وينزل على قلوبهم السكينة».