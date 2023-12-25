الهلال الأحمر المصري يجهز شاحنات المساعدات المتجهة لمعبر رفح

جهز فريق الهلال الأحمر المصري، بعض الشاحنات، المحملة بالمساعدات، التي تنوعت ما بين أدوية ومواد غذائية، وذلك لإرسالها لمعبر رفح لأهالي قطاع غزة

أكثر من 75 شابا من متطوعي الهلال الأحمر بالعريش

وقال الدكتور خالد زايد رئيس الهلال الأحمر المصري، في بيان، إن أكثر من 75 شابا وفتاة يعملون منذ الصباح على تجهيز المساعدات، التي وصلت خلال الساعات الماضية، سواء في مخازن الشركة بوسط المدينة أو من دول أخرى مانحة عبر مطار العريش.

وأضاف «زايد» أنه يجري تصفيف المساعدات، ووضعها على باكيتات خشبية مرقمة، وتكون جاهزة لعملية التحميل على الشاحنات التي تصطف أمام معبر رفح البري، وذلك لدخالها إلى قطاع غزة.

تلبية احتياجات أهالي غزة

وأوضح أن فريق الهلال الأحمر، يراجع جميع المساعدات وأنواعها، بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية، والهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك لمعرفة احتياجات أهالي القطاع، سواء في المجال الطبي، أو في مجال الملابس والمواد الغذائية والخيام.

وكانت قد وصلت خلال الساعات القليلة الماضية طائرتين، من دول شقيقة وصديقة، تحمل أطنان من المواد الإغاثية إلى قطاع غزة، عمل الشباب المتطوعون في الهلال الأحمر على تفريغ شحناتها، ونقلها إلى مخازن الهلال بالعريش، تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، بعد التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.