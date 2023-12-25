ارتفاع عدد شهداء «الأونروا» في قطاع غزة إلى 142 شخصا

ارتفع عدد شهداء موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في قطاع غزة ارتفع إلى 142 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، استشهاد 166 فلسطينيا وأصيب 384 آخرين في غزة، أمس الأحد، مشيرة إلى ارتفاع عدد الشهداء في القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 20 ألف و424 فلسطينيا، وإصابة 54 ألف و36 آخرين.

وكانت الفصائل الفلسطينية، أعلنت في وقت سابق، تدمير 35 آلية كليا أو جزئيا، وقتل 48 جنديا إسرائيليا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة خلال الأيام الـ 4 الماضية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

جيش الاحتلال: استهداف 200 هدف في غزة

وأمس الأحد، أشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى استهداف قواته البرية والجوية والبحرية حوالي 200 هدف في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، زعم في وقت سابق، اكتشاف شبكة أنفاق كبيرة تابعة للفصائل الفلسطينية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما زعم في بيان، تمكنه خلال الأسابيع الأخيرة من تحقيق السيطرة العملياتية على منطقة مخيم جباليا وهو من مراكز الثقل لحماس في قطاع غزة.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى رصد وانتشال جثث 5 من المحتجزين الإسرائيليين.ومس الأحد، اعترف رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ بالثمن الباهظ الذي يدفعه جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب القتال في قطاع غزة.

وكانت هيئة بث الاحتلال الإسرائيلية «كان»، قالت نقلا عن مسؤولين، إن سلطات الاحتلال، تناقش إمكانية نفي قادة الفصائل الفلسطينية في إطار الحل لإنهاء حرب غزة، مضيفة إن هذه الامكانية نوقشت داخل القيادة السياسية والأمنية مؤخرا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، أوضح ديميتري بوليانسكي نائب ممثل روسيا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا، أن ما يحدث الآن في قطاع غزة هو بالضبط ما حذرت منه «موسكو» خلال عملية التصويت على القرار الإنساني الأخير بشأن غزة في مجلس الأمن الدولي»، مضيفا عبر «تليجرام»، إن القرار غير الحاسم الذي اعتمده المجلس مؤخراً لم يتمكن من وقف عملية التطهير الإسرائيلية المستمرة لأهالي القطاع.

«موسكو»: لم نستخدم «الفيتو» من باب التضامن مع الدول العربية

وفي وقت سابق، أعلن نيبنزيا، أن «موسكو»، لم تستخدم حق النقض «الفيتو» في «مجلس الأمن الدولي»، ضد القرار الأخير فقط من باب التضامن مع الدول العربية، وأوضح المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، أن روسيا تختلف بشكل قاطع مع محتوى القرار الذي تم تبنيه.

وفي وقت سابق، صوتت 13 دولة في «مجلس الأمن الدولي» لصالح قرار يهدف إلى تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فيمكا امتنعت روسيا والولايات المتحدة عن التصويت.

وأوضح بوليانسكي، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تفسر القرار، خلق الظروف لوقف طويل لإطلاق النار يعني ضمناً استمرار تطهير قطاع غزة من سكانه.