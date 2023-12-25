استمرار فعاليات «مونديال حياة كريمة» بالدقهلية بمشاركة 32 فريقا

أعلنت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية استمرار فعاليات مونديال حياة كريمة في خماسي كرة القدم، بإدارة شباب شربين بالدقهلية، بين مختلف الفرق التابعة للمركز.

مونديال حياة كريمة بالدقهلية

وأشارت«عثمان» إلى أن المونديال بمشاركة 32 فريقا مقسمة إلى 4 مجموعات كل مجموعه موزعة على 8 فرق، على ملاعب مراكز شباب شربين« الشناوي والدبوسي والضهرية وكفر الترعة الجديد» خلال الفترة من 1 نوفمبر 2023 حتي 30 إبريل 2024.

وأضافت أن دوري حياة كريمة تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية"، بالتعاون مع الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، والذي تأتي فعالياته ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بعد أن ساعدت في تغيير شكل الحياة داخل القرية المصرية.

وأشارت إلى أن حياة كريمة عملت علي تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم وتحويلها إلى حياة أفضل، ضمن الخطة الخدمية والتنموية لتتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.