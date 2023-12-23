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رسالة عاجلة من فيفا للأهلي بشأن المشاركة في مونديال 2025.. عاجل

كتب:

حسن مظهر الدسوقي
11:10 م | السبت 23 ديسمبر 2023
جياني إنفانتينو

جياني إنفانتينو

هنأ جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، النادي الأهلي، بعد التتويج بالبرونزية الرابعة في تاريخه، على حساب أوراوا ريد الياباني، بطل آسيا.

وكتب إنفانتينو عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي «انستجرام»: «تهانينا للأهلي على فوزه بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2023، ومنح جماهيره التي حضرت وساندته، هدية رائعة في نهاية هذا العام».

رسالة للأهلي من رئيس فيفا

ووجه رئيس «فيفا»، رسالة للأهلي وأوراوا الياباني بشأن مونديال الأندية 2025 في نسخته الجديدة، قائلا: «أوراوا ريد دايموندز، يمكنك أن تفخر جدا بأدائك في البطولة، وأتطلع لمشاهدة الفريقين في مونديال الأندية 2025 بنسخته الجديدة».

ونجح الأهلي في تحقيق البرونزية الرابعة في تاريخ مشاركاته بمونديال الأندية، بعد الفوز على الفريق الياباني برباعية مقابل هدفين، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.

   

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