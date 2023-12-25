الصحة العالمية: نستهدف إيصال المساعدات اللازمة للفلسطينيين في قطاع غزة

أفادت مارجريت هارس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية في تصريحات للقاهرة الإخبارية، أنهم يستهدفوا إيصال الإمدادات والمساعدات اللازمة للفلسطينيين في قطاع غزة: «مساعداتنا لقطاع غزة تشمل الوقود ومواد الجراحة ومستلزمات التخدير اللازمة للمستشفيات».

وأضافت «هارس»، أنه لا توجد أي مستشفيات تعمل في شمال قطاع غزة، لافتة إلى وجود مستشفيات تستقبل المصابين في غزة لكنها مكتظة للغاية بالمصابين، والإصابات التي تصل إلينا معقدة تتطلب خبرة طبية عالية.

وتابعت أن هناك مستشفيين فقط في جنوب غزة يقدمان الخدمة الطبية اللازمة للإصابات المعقدة والطارئة، ومستشفيين في قطاع غزة بهما 200 سرير للعناية المركزة لعلاج الجرحى بالقطاع.