رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

الصحة العالمية: نستهدف إيصال المساعدات اللازمة للفلسطينيين في قطاع غزة

كتب:

مريم جاد
06:48 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت مارجريت هارس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية في تصريحات للقاهرة الإخبارية، أنهم يستهدفوا إيصال الإمدادات والمساعدات اللازمة للفلسطينيين في قطاع غزة: «مساعداتنا لقطاع غزة تشمل الوقود ومواد الجراحة ومستلزمات التخدير اللازمة للمستشفيات».

وأضافت «هارس»، أنه لا توجد أي مستشفيات تعمل في شمال قطاع غزة، لافتة إلى وجود مستشفيات تستقبل المصابين في غزة لكنها مكتظة للغاية بالمصابين، والإصابات التي تصل إلينا معقدة تتطلب خبرة طبية عالية.

وتابعت أن هناك مستشفيين فقط في جنوب غزة يقدمان الخدمة الطبية اللازمة للإصابات المعقدة والطارئة، ومستشفيين في قطاع غزة بهما 200 سرير للعناية المركزة لعلاج الجرحى بالقطاع.

اقرأ المزيد:

وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الإيراني لبحث أوضاع غزة

3 شهداء في استهداف مسيرة إسرائيلية لجنازة بمخيم المغازي وسط غزة

نتنياهو: إطلاق سراح المحتجزين في غزة يحتاج لضغط عسكري

«القاهرة الإخبارية»: 10 شهداء في استهداف منزل قرب مستشفى غزة الأوروبي

الصحة الفلسطينية: استشهاد 311 كادرا وتدمير 102 سيارة إسعاف في غزة خلال 24 ساعة

كيف تأثر قطاع الزراعة بالعدوان الإسرائيلي على غزة؟.. فيديو يكشف الخسائر

«القاهرة الإخبارية»: إصابة 27 جنديا إسرائيليا في غزة خلال 24 ساعة

«القاهرة الإخبارية»: فصائل فلسطينية تستهدف دبابة ميركافا إسرائيلية في غزة

رسالة من محمد صلاح بشأن الحرب في غزة.. ماذا قال؟
بقلم مريم جاد