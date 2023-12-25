وزير الشباب يبحث الاستعدادات النهائية لانطلاق ماراثون زايد

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع قيادات وزارة الشباب والرياضة والشركة المُنفذة لماراثون زايد الخيري؛ لبحث كافة الاستعدادات والترتيبات الخاصة بالماراثون، والذي تُقام فعالياته تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تفاصيل النسخة الثامنة والجديدة من ماراثون زايد الخيري

تناول اللقاء الحديث عن ماراثون زايد الخيري مناقشة كافة اللوجستيات والأمور الإدارية والإعلامية والطبية والتسويقية، والتي من شأنها إخراج الماراثون بشكل يليق بالدولة المصرية، وكذلك كافة تفاصيل النسخة الثامنة والجديدة من ماراثون زايد الخيري، والذي سيتم تخصيص العائد منه لصالح مؤسسة مصر الخير ومستشفى الناس وبعض المستشفيات الحكومية.

ولفت وزير الشباب والرياضة أن تنظيم ماراثون زايد الخيري بشكل متتالٍ في مصر يؤكد عمق وقوة وترابط العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية الشقيقة، بما يعكس أهمية التعاون في قطاع الشباب والرياضة وخلق فرص استثمارية جديدة بين البلدين.

مصر تتحول إلى مركز رياضي عالمي لاستضافة البطولات

وأكد وزير الشباب والرياضة على جهود الدولة المصرية التي تسعي لتحقيق طفرة غير مسبوقة في المجال الرياضي، والتي تتوج كل يوم من خلال استضافة العديد من الفعاليات والأحداث والمناسبات والبطولات الرياضية العالمية، فأصبحت مصر مركزاً رياضياً عالميا.

6 نسخ من ماراثون زايد الخيري

وقال وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، إن ماراثون زايد الخيري منذ انطلاقته الأولى في عام 2001 ، يُمثل علامة مضيئة وحدثاً رياضياً عالمياً ذا طابع إنساني وأحد أهم جسور التواصل الممتد بين الأشقاء في جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، والذي احتضنته مصر في 6 نسخ سابقة بدأت عامي 2015 و 2016 بالقاهرة، ثم عام 2017 بالأقصر، و2018 بالإسماعيلية و2019 بالسويس والنسخة الأخيرة منها التي احتضنتها مدينة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يتم تدشين ماراثون زايد الخيري في نسخته الثامنة في العاصمة الإدارية الجديدة، وسيشهد العديد من الجوائز هذا العام للجهات المشاركة تقترب من قيمة 10 ملايين جنيه مقسمة على 5 آلاف جائزة، وسحب على 200 رحلة عمرة.