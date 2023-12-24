وزير الرياضة يشهد ختام النسخة العاشرة لدوري مراكز الشباب في الشرقية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب النسخة العاشرة ما بين فريقي مركز شباب كفر الحصر ومركز شباب شيبة بأبوحماد، الذي يُنفذ من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بالتعاون مع الإدارة العامة للشباب الذي يأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث فاز فريق مركز شباب شيبة على كفر الحصر بـ 3 أهداف دون رد، وسط أجواء ماراثونية تليق بختام الدوري.

وزير الشباب يشهد ختام دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة بأبوحماد

جاء ذلك بحضور اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات والدكتور عمرو حداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتور ماجد العزازي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر والدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة والإعلامي الكبير الكابتن أحمد شوبير رئيس اللجنة العليا للدوري، ولفيف من النواب النائب أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب، والنائب ثروت سويلم والنائب مجدي عاشور، والنائب لطفي شحاتة والنائبة يسرا أباظة.

المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب بمحافظة الشرقية

أتت المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب بمحافظة الشرقية مثيرة وحماسية من قبل اللاعبين داخل الملعب والأجهزة الفنية والإدارية خارج الخطوط، حيث أدار المباراة النهائية الحكم السيد عبيد حكم ساحة، وحسن علي مساعد أول و محمد صلاح مساعد ثاني، وشادي سعيد مراقب المسابقات، كما جاء التعليق بصوت المعلق الرياضي الكابتن محمد الغياتي، وتقديم الدكتور عمر حجازي المتحدث الرسمي للمديرية.

تجدر الإشارة أن وزارة الشباب والرياضة حددت جوائز دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة على النحو التالي :-

المركز الأول 80000 جنيه.

المركز الثاني 60000 جنيه

المركز الثالث 40000 جنيه