ضبط 163 مخالفة تموينية بالدقهلية.. و«النيابة» تحيل المخالفين للتحقيق

أعلنت محافظة الدقهلية، إحالة 163 محضرًا من المخالفات التموينية بالأسواق والمخابز والمحلات التجارية، من قبل اللجنة الخماسية، من ضمنها البيطري والتموين والوحدات المحلية، إلى النيابة العامة.

حملات تموينية بالدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية، في بيان، أن الحملات جاءت في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مبدولي رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، وتوفير السلع بالأسعار المناسبة؛ لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

ولفتت المحافظة، إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 163 محضرا بالمخالفات بعدد 10 مراكز ومدن بنطاق المحافظة، موضحة أن الحملات التي جرى تنفيذها شملت مراكز ومدن «تمي الأمديد والمنصورة ونبروة وشربين وميت غمر وبني عبيد والمنزلة ودكرنس وبلقاس والجمالية».

وجاءت المحاضر المضبوطة كالتالي:

- محاضر مخالفات نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج، وتحرير إنذارات ما بين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش.

- محاضر انتهاء إنتاج وعدم إعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجين، وأيضا محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر غش تجاري.

- محاضر سلع مجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي، ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة.

- محاضر عدم تمكين حملة من أعمالها ومحاضر إدارة منشأة دون ترخيص، ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية، ومحاضر عدم وجود شهادات صحية.