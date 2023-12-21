ضبط 75 مخالفة تموينية في حملات على الأسواق والمخابز بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن قيام المديرية بشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية تمكنت من ضبط 75 مخالفة تموينية، وتحرير محاضر بها من أجل معاقبة المخالفين.

حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأشار دايرة في بيان إن الحملات جاءت بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظة الدقهلية، إذ تشكلت اليوم العديد من الحملات الرقابية بالإدارات التموينية التابعة وذلك لتنفيذ التعليمات الصادرة بخصوص الرقابة على المخابز والأسواق.

وأضاف أنه تم تكليف حملات المديرية من إدارتي الرقابة التموينية وقسم البيوع التجارية بالاشتراك مع مديري الإدارات التالية بالمرور على الأسواق والمخابز بكل من جمصة، طلخا، بندر المنصورة، تمى الأمديد.

وأكد على قيام الحملات بتحرير عدد من المخالفات كالآتي:

عدد 2 محضر تجميع بطاقات بعدد 323 بطاقة.

3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

7 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 52 شيكارة.

10 محاضر عدم مطابقة للمواصفات.

23 محضر نقص وزن مابين 8-45 جم.

عدد 18 محاضر عدم إعلان عن الاسعار.

عدد 2 محضر بيع بازيد من السعر الرسمى.

عدد 4 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

عدد 4 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية تاجر تموينى

عدد 2 محضر تقليد علامة تجارية .