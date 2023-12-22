حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار بالإسكندرية 

تستمر حملات مديرية تموين الإسكندرية بشكل مكثف على الأسواق والمحلات والمخابز بالإسكندرية لمراقبة الأسعار وصلاحية المنتجات الغذائية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه من المواطنين، بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمخابز

وقال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ «الوطن» إن تعليمات مٌشددة صدرت من المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.

حملات مكثفة

وأضاف «القلش»، أن إدارة تموين المنتزه برئاسة رضا حسن، مدير الإدارة وإشراف أحمد على رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة والتي أسفرت عن الآتي :

- تحرير 54 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 18 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير محضرين لبقالين تموين مخالفين.

- تحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار السكر.

- تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد.

- تحرير 16 محضر عدم حمل شهادات صحية.

- تحرير 13 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

- تحرير محضر أحوال تنفيذ لقرار النيابة

إدارة العجمي التموينية

كما قامت إدارة تموين العجمي برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الإدارة وفريق العمل التابع لها بحملات فى نطاق الإدارة والتي أسفرت عن الآتي :

- تحرير 24 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير محضرين لمجمعين استهلاكي مخالفين

- تحرير محضرين لمنفذين من منافذ مشروع جمعيتي مخالفين

-تحرير 4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد

تحرير 13 محضر عدم حمل شهادات صحية

تحرير 12 محضرا عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

حملات شرق ووسط الإسكندرية

وأضاف المهندس محمود القلش، إن إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة و إشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن الأتى :

- تحرير 18 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير محضر لأحد منافذ مشروع جمعيتي مخالف.

- تحرير محضر بيع سكر بسعر أزيد

- تحرير محضرين بيع سجائر مجهولة المصدر

- تحرير محضر عدم حمل شهادات صحية

- تحرير 10 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

- تحرير 5 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة

وقامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة والتي أسفرت عن الأتي:

- تحرير 26 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير محضر لبقال تموين مخالف

تحرير 6 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد

- تحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر

- تحرير 7 محاضر عدم حمل شهادات صحية

- تحرير 4 محاضر عدم الإعلان عن بيع المواد الغذائية بالأسواق

تحرير 3 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة

حملة بمدينة العامرية

وقامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وإشراف إبراهيم رسلان رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة التى أسفرت عن الآتي:

- تحرير 22 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير محضرين لبقالين تموين مخالفين

-تحرير 4 محاضر تبديد مضبوطات

- تحرير 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية

- تحرير 8 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة

كما قام المركز التمويني الشامل لحى غرب و الجمرك برئاسة محمد عادل مدير الإدارة وإشراف الدكتورة أماني الجزار رئيسة الرقابة بحملات في نطاق الإدارة التي أسفرت عن الآتي :

- تحرير 35 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 14 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد

تحرير 3 محاضر بيع سجائر مجهولة المصدر

- تحرير محضر عدم حمل شهادة صحية

- تحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام