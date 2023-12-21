ضبط 526 طن سكر في حملات تموينية بالغربية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط 220 طن سكر داخل أحد المخازن بقصد الاحتكار، وضبط إحدى الشركات المتخصصة في تعبئة سكر مبادرة خفض الأسعار ببيع 306 أطنان بدون إشراف من المديرية وبيعه للمواطنين على غير الحقيقة.

قال المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إنه بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومباحث التموين بالغربية تم شن حملة مكبرة لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع والمواد الغذائية وخاصة المحتكرين للسكر، وأسفرت الحملة عن ضبط 220 طن سكر بأحد المخازن الخاصة ومحجوبة عن الأسواق بقصد بيعها بأزيد من الأسعار الرسمية وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة رقم 37789 ثان طنطا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سكر مبادرة خفض الأسعار

كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية، ضد إحدى شركات تعبئة المواد الغذائية بمدينة المحلة الكبرى التي قامت بشراء كميات كبيرة من سكر المبادرة بداعي التعبئة والبيع للمواطنين علي خلاف الحقيقة حيث قام المسؤولون عن هذه الشركة بالتصرف في هذا السكر وبيعه بعيدا عن إشراف مديرية تموين الغربية بالمخالفة للقرارات الوزارية المنظمة للتداول سكر المبادرة.

جرد أرصدة الشركة

وأشار إلى أنه بالتفتيش وجرد أرصدة السكر بالشركة، تبين قيام المسؤول عن الشركة بشراء 310 أطنان سكر أبيض تابع للمبادرة بسعر مستهلك 27 جنيها بدون إخطار مديرية تموين الغربية طبقا للقرار الوزاري وقام بالتصرف في 306 أطنان منها بغرض الربح غير المشروع والبيع بازيد من السعر الرسمي، وتم ضبط 4 أطنان سكر المتبقية من هذه الكمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.