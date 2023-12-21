«النقل» تعلن انتهاء تشطبيات المحطة رقم (7) بمونوريل شرق القاهرة: جاهزة للافتتاح (صور)

نشرت وزارة النقل، عددا من الصور للتشطيبات النهائية لمحطة رقم (7) بمشروع مونوريل شرق النيل عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، موضحة أنّ مونوريل شرق القاهرة يربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقا ‏‏«القاهرة الجديدة - ‏العاصمة الإدارية»، وتيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر.

القطار الكهربائي

ويتكامل المشروع مع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأشارت وزارة النقل، إلى أنّ مونوريل غرب النيل يخدم التوسعات العمرانية الكبيرة في مدينة 6 أكتوبر مثل مشروع الإسكان الإجتماعي ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية، ويتكامل مع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة - مطروح) في محطة نقابة المهندسين بالسادس من أكتوبر، ومع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة وادي النيل.

معلومات عن المونوريل

- يتم تنفيذه بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الأخرى.

- إمكانية تنفيذه في الشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات أفقية كبيرة.

- يحتاج إلى تعديلات كثيرة في المرافق.

- تقل فيه أعمال نزع الملكيات إلى حد كبير.

- يتميز المونوريل بتنفيذه على مسار علوي في الجزيرة الوسطى بالشوارع التي يمر بها.

- لا يشغل أي أجزاء من الشارع الأمر الذي يعني عدم تأثر حركة المرور في الشوارع.