ريهام حجاج: العالم يحتفل بالسنة الجديدة.. وإبادة الفلسطينيين مستمرة

على الرغم من انطلاق احتفالات العام الجديد 2024، إلا أن الفنانة ريهام حجاج لا تزال تواصل دعمها المستمر للشعب الفلسطيني، وأعلنت عن الأمر من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام .

ريهام حجاج تواصل دعم فلسطين

وشاركت الفنانة ريهام حجاج قائلة «بينما يحتفل العالم بالكريسماس والسنة الجديدة، هناك إبادة جماعية بمنتهى الوحشية ما زالت مستمرة لإخوتنا دون أي شفقة أو رحمة، أوقفوا إطلاق النار، الطلب الذي طلبه أكثر من 90%؜ من سكان الكرة الأرضية لمدة أكثر من 80 يوما، ولا حياة لمن تنادي بالعكس الوضع بيزداد سوءا ودمارا وألما، لمن يظنون أنهم يديرون العالم أنتم على مشارف دماره، أوقفوا إطلاق النار».

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج تشارك في السباق الرمضاني المقبل لعام 2024 بمسلسل صدفة، ويشارك بجانبها عدد من الفنانين من بينهم خالد الصاوي وسلوى خطاب وعصام السقا وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.