ريهام حجاج تؤدي مناسك العمرة بصحبة زوجها.. (صور)

كشفت الفنانة ريهام حجاج، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن أدائها مناسك العمرة بصحبة زوجها.

ونشرت ريهام حجاج، مجموعة صور علقت عليها قائلة: «الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، اللهم استجب لدعائنا ودعاء المؤمنين يا رب».

مسلسل «جميلة»

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج، كان مسلسل «جميلة» الذي حقق نجاحا كبيرا ونال إشادات النقاد والجمهور، وشارك به عدد كبير من الفنانين، من بينهم سوسن بدر، عبير صبري، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، والمسلسل من نوعية الأعمال الفنية الاجتماعية التي تناقش مشاكل الميراث.