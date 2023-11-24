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ريهام حجاج تعلن استعدادها لعلاج طفل فلسطيني بُترت يده

كتب:

ياسمين محمود
06:03 ص | الجمعة 24 نوفمبر 2023
ريهام حجاج

ريهام حجاج

أعلنت الفنانة ريهام حجاج عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» استعدادها لتكفل علاج طفل فلسطيني يده مبتورة.

ونشرت ريهام حجاج فيديو للطفل الذي يستغيث، وعلقت عليه قائلة: «حبيبي يا ابني الطفل دا محتاج ييجي مصر فورًا وأنا مستعدة أتحمل رعايته وعلاجه بس يدخل مصر أرجو تدخل كل الجهات المعنية».

ريهام حجاج تؤدي مناسك العمرة

في سياق منفصل، أدت حجاج منذ أيام مناسك العمرة بصحبة زوجها اذ نشرت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام صور تجمعها بزوجها في العمرة معلقة:حمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات،اللهم استجيب لدعائنا و دعاء المؤمنين يارب

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