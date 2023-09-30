رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ريهام حجاج ناعية أحمد سامي العدل: «محترم ومؤدب وشاطر»

كتب:

هبة أمين
05:01 م | السبت 30 سبتمبر 2023
أحمد سامي العدل

أحمد سامي العدل

نعت الفنانة ريهام حجاج، المخرج الشاب أحمد سامي العدل، نجل الفنان القدير سامي العدل، والذي وافته المنية اليوم قبل ساعات قليلة من خضوعه لإجراء جراحة في القلب، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وذكرت ريهام حجاج ناعية وفاته: أن آخر تعاون مع أحمد سامي العدل، كان من خلال مسلسل جميلة الذي عرض في موسم مسلسلات رمضان 2022، وعمل به مساعدًا للإخراج، وهو من إخراج ابن عمه محمد العدل الشهير بـ ماندو العدل.

وفاة أحمد سامي العدل

وكتبت ريهام حجاج، عبر فيس بوك قائلة: لا إله إلا الله مش مصدقة، آخر مسلسل اشتغلناه سوا، وهو مسلسل جميلة، أحمد سامي العدل المحترم الجميل المؤدب الشاطر، البقاء و الدوام لله وحده، الله يرحمك يا أحمد ويصبر أهلك وحبايبك.

هشام إسماعيل ناعيًا نجل سامي العدل

وكتب الفنان هشام إسماعيل، عبر حسابه على «فيس بوك»: المخرج الشاب أحمد سامي العدل في ذمة الله، إنسان في منتهى الذوق والله العظيم وجاد جدًا في شغله ومهتم بكل ثانية، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته، اشتغل كمساعد إخراج في مسلسل ضد الكسر وجميلة، وكل ما اتكلم معاه اترحم على والده، يارب يصبر أهله وأحبابه، أنا مش عارف أصدق سبحان الله له حكمة، إنا لله و إنا إليه راجعون.

اقرأ المزيد:

نقابة الممثلين تنعى المخرج أحمد سامي العدل

تفاصيل وفاة أحمد سامي العدل.. رحل بنفس مرض والده

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تتقدم بخالص التعازي لعائلة العدل في وفاة فقيدها أحمد سامي العدل

الحزن يسيطر على الوسط الفني بعد رحيل أحمد سامي العدل: مع السلامة يا أبو قلب أبيض

صور الفنان الراحل أحمد سامي العدل قبل وفاته المفاجئة.. «يشبه والده»

هشام ماجد ينعى الفنان أحمد سامي العدل: «ربنا يصبر أهله وحبايبه»

إسراء العدل عن وفاة أحمد سامي العدل: «كان هيعمل عملية قلب وملحقش»

موعد ومكان عزاء الفنان أحمد سامي العدل.. اعرف التفاصيل

تشييع جنازة أحمد سامي العدل بعد صلاة العصر من مسجد الفاروق بالمعادي

رشا سامي العدل تنعي شقيقها: «أخويا وروحي.. يارب تدخل الجنة بغير حساب»