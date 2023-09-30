ريهام حجاج ناعية أحمد سامي العدل: «محترم ومؤدب وشاطر»

نعت الفنانة ريهام حجاج، المخرج الشاب أحمد سامي العدل، نجل الفنان القدير سامي العدل، والذي وافته المنية اليوم قبل ساعات قليلة من خضوعه لإجراء جراحة في القلب، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وذكرت ريهام حجاج ناعية وفاته: أن آخر تعاون مع أحمد سامي العدل، كان من خلال مسلسل جميلة الذي عرض في موسم مسلسلات رمضان 2022، وعمل به مساعدًا للإخراج، وهو من إخراج ابن عمه محمد العدل الشهير بـ ماندو العدل.

وفاة أحمد سامي العدل

وكتبت ريهام حجاج، عبر فيس بوك قائلة: لا إله إلا الله مش مصدقة، آخر مسلسل اشتغلناه سوا، وهو مسلسل جميلة، أحمد سامي العدل المحترم الجميل المؤدب الشاطر، البقاء و الدوام لله وحده، الله يرحمك يا أحمد ويصبر أهلك وحبايبك.

هشام إسماعيل ناعيًا نجل سامي العدل

وكتب الفنان هشام إسماعيل، عبر حسابه على «فيس بوك»: المخرج الشاب أحمد سامي العدل في ذمة الله، إنسان في منتهى الذوق والله العظيم وجاد جدًا في شغله ومهتم بكل ثانية، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته، اشتغل كمساعد إخراج في مسلسل ضد الكسر وجميلة، وكل ما اتكلم معاه اترحم على والده، يارب يصبر أهله وأحبابه، أنا مش عارف أصدق سبحان الله له حكمة، إنا لله و إنا إليه راجعون.