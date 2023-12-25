حماة الوطن: مصر قادرة على عبور الأزمات بفضل قيادتها الحكيمة وجبهتها الداخلية

قال اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر وهو حريص على مشاركة القوى السياسية باعتبار أن مشاركة كل أطياف المجتمع يصب في مصلحة الجمهورية الجديدة التي لا تقصي أحد وتقوم على تعددية المشاركة السياسية.

التحديات التي تواجه مصر

وأضاف نصير، في بيان، أن التحديات التي تواجه مصر تتطلب من كافة القوى السياسية أن تعمل من أجل المصلحة الوطنية جنبا إلى جنب بجوار القيادة السياسية للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأكد أن الأحزاب السياسية لعبت دورا وطنيا خلال الأيام الماضية؛ ساهمت من خلاله في إثراء المشهد السياسي والفكري والثقافي حتى أصبحت عنصرا مهما في دعم الوطن والمواطن.

دعم مؤسسات الدولة المصرية

وأوضح أن حزب حماة الوطن يعمل من خلال الأمانات المنتشرة في كافة المحافظات والقرى والنجوع على دعم مؤسسات الدولة المصرية بما يساهم في تعزيز المواطنة والسلام الاجتماعي.

وشدد نصير على أن مصر قادرة على عبور كافة الأزمات والمؤامرات التي تحيط بها بفضل قيادتها الحكيمة وصلابة جبهتها الداخلية وجيشها الوطني.