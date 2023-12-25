أحمد حاتم يحتفل بعيد ميلاده الـ36: ممتن للتوتر والقلق والطموح

يحتفل الفنان أحمد حاتم، اليوم، بعيد ميلاده الـ36، وكشف عن هذا الأمر من خلال صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام.

أحمد حاتم يحتفل بعيد ميلاده

وقال الفنان أحمد حاتم: «أمتن للفشل بأنواعه للتوتر للقلق للطموح للخوف للعند للنجاح للحب للإصرار للوعي للمسئولية للصحاب للضغوط لاستيعاب البشر للضحكة الحلوة للإصرار للغضب للبدايات للنهايات، لوجهة نظري الغلط أو صح، للحب للخيال للأمل لليقين للصدق للوحدة للأهل للصحاب للجدعنة للأنانية للتفكير الكتير لقلة الكلام للفعل، للبداية من جديد».

وتابع حاتم: «مهما كانت الخسائر، للحلم للسفر للسباحة للاعتذار للصمت للحب للصُفح الجديدة للتسامح للمكابرة ولكل الناس اللي دخلوا حياتي ولكل اللي هيدخلوا حياتي، أيا كان السبب وأيا كانت الطريقة، للشغل وللانشغال وللاحتمال وللبدايات المستمرة، لا أتمنى أفضل مما مضى ولا أفضل مما سيأتي، 36 عاما غلب عليهم العشوائية، كل سنة وأنتم طيبين».