أحمد حاتم يكشف مصير الجزء الثاني من فيلم الهرم الرابع

كشف الفنان أحمد حاتم مصير الجزء الثاني من فيلم الهرم الرابع، بعد الإعلان عنه منذ فترة كبيرة طويلة، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات نحو بدء التصوير.

جلسة عمل مع المخرج بيتر ميمي

وقال أحمد حاتم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه اجتمع في جلسة مع المخرج بيتر ميمي منذ فترة كبيرة لعمل جزء ثاني من فيلم الهرم الرابع، ولكنه انشغل بتصوير أعمال أخرى، وكذلك انشغال بيتر ميمي بتصوير أعمال فنية.

وأضاف أنه سينتظر انتهاء بيتر ميمي من تصوير مسلسل الحشاشين، الذي سيعرض خلال دراما رمضان القادم 2024، وسيعقد جلسة معه للاتفاق على جميع تفاصيل العمل، وتحديد موعد التصوير.

أحداث الجزء الأول من فيلم الهرم الرابع

وكان الجزء الأول لفيلم الهرم الرابع حقق نجاحا كبيرا فور عرضه عام 2016، وتدور أحداثه في إطار تشويقي مثير، عن عالم القرصنة الإلكترونية وخباياه، بما ارتبط به من عمليات عديدة ومتباينة، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو المنتديات الفنية المختلفة وغيرها، وذلك من خلال (يوسف) طالب الهندسة الماهر الذي يقوم بعمليات قرصنة تثير الكثير من اللغط.