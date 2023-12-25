«تضامن الدقهلية» تكرم الرائدات الاجتماعيات المشاركات في برنامج وعي

أعلن الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، تكريم الوزارة اليوم، للرائدات الاجتماعيات في مدينة المنزلة، على مشاركتهن في حملات برنامج وعي.

تكريم الرائدات المشاركات في حملات برنامج وعي

وأشار «عبد العزيز» في بيان له، إلى أنّ تكريم الرائدات الاجتماعيات، جاء لمشاركتهن في حملات برنامج وعي بمدينة المنزلة والمطرية والجمالية وميت سلسيل ومنية النصر، بحضور مدير إدارة شؤون المرأة، تقديرًا وإعزازًا لما قدموه خلال حملات وبرامج الوزارة.

التربية الأسرية الإيجابية

وأضاف أنّ التكريم جاء تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي، ومحافظة الدقهلية، بعد المشاركة في برنامج وعي على التربية الأسرية الإيجابية والتثقيف الانتخابي ومناهضة العنف ضد المرأه والنظافة صحة وسلامة.

وأكد أنّ الاحتفالية جاءت بحضور مديري الإدارات المعنية وعدد من الشخصيات الاجتماعية وممثلي الجمعيات الأهلية بمراكز شمال الدقهلية.