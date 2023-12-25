وزير العدل يكرم عددا من أعضاء النياية الإدارية في حفل تكريم القضاة

شَهدَ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية، احتفالية تكريم المتميزين من المستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك بتشريف القضاة والمستشارين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورموز وقيادات وزارة العدل.

يأتي ذلك تحت الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وتلبية لدعوة المستشار عمر مروان، وزير العدل.

المكرمون من القضاة

ورافق رئيس هيئة النيابة الإدارية، خلال فعّاليات الاحتفالية وفداً رفيع المستوى ضم كلاً من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشارة زينب صادق، والمستشار أحمد عبد اللطيف، والمستشار عبد الله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وشَمَلَ التكريم كلاً من السيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية الآتي أسمائهم - بترتيب القرار-:

أولاً: تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية: المستشارة رانيا ماهر سلامة المهدي - رئيس نيابة (أ). المستشار أحمد علي صديق برهام - وكيل عام أول.المستشار أحمد عطا أحمد دسوقي شحاته - رئيس نيابة (ب).

ثانيًا: تكريم المستشار عمر مروان - وزير العدل: المستشار باسم أحمد محمد أحمد الهجرسي - وكيل عام، المستشارة إيمان عادل فهيم محمد عزب - رئيس نيابة (أ)، المستشارة هويدا أحمد عبد الله حفني أحمد - معاون نيابة، المستشارة نور الهدى محمود محمد عبد الحميد - وكيل عام، المستشار أحمد محمود أحمد محمد السيد موسى - رئيس نيابة (ب)، المستشارة مريم ممدوح يوسف عوض عبد السيد- رئيس نيابة (أ)، ندى عزت حافظ أحمد - معاون نيابة.