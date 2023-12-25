عاصر 14 محافظا.. تكريم رئيس عمال ديوان محافظة بني سويف لبلوغه سن المعاش

كرّم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، راضي حسن أحمد رئيس عمال الخدمات المعاونة بإدارة الشؤون الإدارية بديوان عام المحافظة، لبلوغه السن القانوني للمعاش.

رحلة عمل عمرها 40 عامًا

واهدى محافظ بني سويف شهادة تقدير لرئيس عمال الديوان العام، نظرًا لتميزه وتفانيه في العمل طوال فترة عمله بالديوان العام والتي تجاوزت الـ40 عاماً منذ تعيينه في 1983، وكان مثالاً للعامل المتميز والمجتهد .

معاصرة 14 محافظًا

من جهته أعرب راضي حسن، عن بالغ سعادته واعتزازه بـ تكريم المحافظ له في ختام حياته العملية، التي قضى منها نحو 25 عامًا ضمن العاملين بمكتب المحافظ، عاصر خلالها 14 محافظًا سابقًا، و6 سكرتيري عموم، و4 سكرتيري عموم مساعدين، قبل أن ينتقل للعمل بإدارة الشؤون الإدارية طوال 15 سنة رئيساً للعمال بالديوان العام لتنتهى خدمته بنهاية عام 2023

وأبدى رئيس عمال الديوان العام امتنانه للمحافظ على هذا التكريم، والذي يمثل له الكثير على الجانب الإنساني والشخصي، خاصة وأن المحافظ لا يتوانى في تكريم المخلصين في العمل على اختلاف درجاتهم الوظيفية، وهو تقليد جديد لم تعهده المحافظة كثيراً ، حيث كان التكريم في معظمه لأصحاب المناصب القيادية العليا.