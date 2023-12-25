عضو التحالف الوطني: لا بد من وقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات لغزة

أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، استمرار تدفق المساعدات لقطاع غزة؛ استجابة لدعوة وزارة الخارجية المصرية التي طلبت وأعلنت استعدادها لاستقبال المساعدات الإغاثية من دول العالم والمنظمات الأممية الراعية لتقديم تلك المساعدات، وتوصليها لمطار العريش، على أن يتم تنظيم دخولها عبر معبر رفح البري بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والأونروا.

يجب الوقف الفوري لاطلاق النار

وأضاف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تصريح لـ«الوطن»، أنه بالرغم من التوابع الإيجابية لقرار مجلس الأمن، ولكنه ليس كافيا، فلم يتضمن وقفا لإطلاق النار، مؤكدا أنه الضمانة الوحيدة لتنفيذ قرار وصول المساعدات، مشيرا إلى أنه لا يمكن التغاضي عن سقوط عدد كبير من العاملين في مجال تقديم الخدمات الإنسانية والعاملين ضمن منظمات المجتمع المدني والمنظمات الأممية نتيجة للقصف.

وأشار إلى ضرورة سرعة العمل على وقف كامل لإطلاق النار يحافظ على أرواح المدنين ويخفف من تداعيات تلك الكارثة التي أصبحت بمثابة المشهد المتكرر لمدة تجاوزت 80 يوما حتى الآن، مؤكدا أن ما يحدث داخل القطاع من عدم سماح النفاذ الكلي للمساعدات وتوقف أغلب المنشآت الطبية عن العمل يعتبر بمثابة حكم بالإعدام على الجرحى والمصابين، بالإضافة الى انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة لغياب الرعاية الصحية.

وأوضح رئيس مجلس الشباب المصري، أن هناك أكثر من 20 ألفا و500 شهيد وأكثر من 54 ألف جريح، و70% منهم نساء وأطفال، مشيرا إلى أن هناك 8 آلاف مفقود تحت الأنقاض يحتاجون لأطقم متخصصة لاستخراج الجثامين كأبسط حق من حقوق الإنسان.

تسجيل أكثر من 360 ألف حالة من الأمراض المعدية

وتابع أنه جرى تسجيل أكثر من 360 ألف حالةمصابة بأمراض معدية بما في ذلك التهابات الجهاز التنفسي الحادة، التهاب السحايا واليرقان، والجدري المائي، في مراكز لواء الأونروا فقط، ومئات الآلاف من المشردين خارج المراكز، مؤكدا أن الافتقار إلى الحليب الصناعي للأطفال الرضع في مراكز الإيواء ينذر بكارثة إنسانية جديدة، وتعرض غالبية الأطفال لخطر شديد بسبب الجوع والجفاف في ظل حاجة فورية لملابس الشتاء والبطاطين مع بداية الشتاء، حيث يواجه النازحين خطر السيول.

وأوضح أن بيان اليونسيف، أفاد بأن الأطفال في غزة لا يستطيعون الحصول سوى على 10% من استهلاكهم الطبيعي للمياه، فما با لكم بالطعام أو الدواء الذي أصبح بمثابة الحلم لدى الآلاف من الأطفال، مؤكدا أن عدم التدخل بشكل عاجل لتنظيم توزيع المساعدات داخل القطاع يؤدي إلى حرب أهلية نتيجة أن ما يدخل بمثابة قطرات في ظل الاحتياح ولا يفي بمطالب واحتياجات أكثر من 2 مليون من المدنيين من سكان قطاع غزة.