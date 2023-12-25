انهيار ثقة مجتمع الاحتلال الإسرائيلي في حكومته بسبب وقائع القتل بنيران صديقة

أزمة ثقة يعيشها مواطنو دولة الاحتلال الإسرائيلي، في حكومتهم وجيشهم في ظل عمليات القتل التي قام بها جنود إسرائيليون لأسرى لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بالخطأ.

وبحسب صحيفة «معاريف» العبرية، قالت عائلة «ألون شامريز» الأسير الإسرائيلي الذي قتله الجيش بالخطأ بقطاع غزة الأيام المنصرمة: «الحكومة ستعيد كل المحتجزين في توابيت»، في نفس الوقت يستمر اعتصام عائلات الأسرى الإسرائيليين أمام مقر رئاسة الوزراء الإسرائيلية مرددين هتافات تطالب بسرعة الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية.

مقطع فيديو لسيدة تهاجم اللواء جولاني

يأتي هذا فيما تم تدوال مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لسيدة إسرائيلية أربعينية، تهاجم جندي إسرائيلي وتوبخ لواء جولاني الإسرائيلي، أحد أهم اللواءات في الجيش الإسرائيلي الذي يهاجم قطاع غزة ضد الفصائل الفلسطينية.

نص الحوار بين السيدة والجندي

وقالت السيدة: «جولاني دمر الدولة»، فيما رد عليها الجندي: «أنا من لواء جولاني وفقدت كل أصدقائي، تعالي وانظري»، فردت السيدة عليه: «كم عدد الأبرياء الذين قتلتموهم بلا ذنب؟»، فباغتها الجندي برد: «لولا جولاني لما كنتي بخير»، فتابعت السيدة: «الدولة يجب عليها أن تقتل وتقتل وتقتل، هل هذا ما تريدونه»، فقال الجندي أخر جملة في الفيديو المتدوال: «أنتي لا تخجلين، نحن قدمنا حياتنا فداكم، أنتي تتهمي جنود جولاني بالتخاذل، نحن من قدمنا حياتنا لإنقاذكم».

إقالة قائد الكتيبة 51 من لواء جولاني

فيما كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن إقالة قائد الكتيبة 51 من لواء جولاني بعد تعريضه الجنود للخطر في الشجاعية بقطاع غزة، مساء اليوم الاثنين في اليوم الـ 80 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.