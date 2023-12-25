إمام مسجد الحسن الثاني بالمغرب: تعلمت التلاوة بسماع كبار القراء المصريين

قال الشيخ عمر القزابري، إمام مسجد الحسن الثاني بالمملكة المغربية، إنه كان متعلقا بمدارس التلاوة في مصر، لافتا إلى أنه تعلم من خلال سماع كبار القراء في مصر.

زار مصر عام 1996

وأضاف إمام مسجد الحسن الثاني بالمملكة المغربية، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع عبر قناة «الناس»، اليوم الاثنين: «زرت مصر عام 1996، عشقا وحبا فيها، وأول ما زرت كان الأزهر الشريف وبالمصادفة كان يقرأ القرآن الكريم الشيخ الراحل الطبلاوي، وكان هذا يوم جمعة، وقت أن كان مسؤولا عن الجامع الأزهر».

وأوضح: «توطدت علاقتي بالشيخ الطبلاوي عليه رحمة الله، وتلونا القرآن الكريم سويا في المملكة العربية السعودية».