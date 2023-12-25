قصواء الخلالي: المشهد العالمي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لن يعود كما كان

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن المشهد العالمي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لن يعود كما كان في ضوء التطورات الإقليمية الجارية، فالعالم ليس على ما يرام منذ جائحة كورونا حتى الآن، إذ يعد فيروس كورونا طفرة عالمية كبيرة للغاية، وأحدثت تحريكا كبيرا في العالم وكشفت عن وجوه قبيحة ومواطن قوة جديدة، ثم جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية التي فعلت الأفاعيل بالمجتمع الدولي وكشفت صياغات جديدة ومراكز ثقل جديدة.

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أن العالم قبلها كان به قطب أوحد متمثل في الولايات المتحدة الأمريكية وبعد ذلك أصبح للعالم أكثر من قطب، تجلى ذلك في الموقف الروسي وتكاتف بعض الدول ذات الاقتصادات العملاقة معه، وعلى الجانب الآخر أوكرانيا كشفت الوجه الآخر لأوروبا.

مصر أمسكت العصا من المنتصف

وأشارت إلى أن الموضوع تصاعد وأصبح له تأثير في الحراك الاقتصادي العالمي والأصعدة كلها، وتأثرت به تباعا الاقتصادات النامية ولا سيما القارة الأفريقية، وكان هناك توازنات وصراع مختلف على أفريقيا ومركز ثقلها، ومصر أمسكت العصا من المنتصف فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، واتسم سلوكها السياسي بالاتزان.

ولفتت إلى أنه بعدما استقرت الأمور نوعا اقتصاديا، حدثت الانتهاكات من الجانب الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، وعلى أثره استشهد الكثير من الفلسطينيين نتيجة ارتكاب إسرائيل فضيحة كبرى بعد دعم الولايات المتحدة وأوروبا لها، إلا أن الموقف حدث به تحولات.