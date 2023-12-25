رئيس أساقفة الإسكندرية: ميلاد المسيح دعوة للسلام رغم الحروب (صور)

صلى الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد اليوم بكاتدرائية القديس مرقس، في منطقة المنشية وسط الإسكندرية، في حضور شعبي.

وشهدت الكاتدرائية تزيينها بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد، وإقامة مزود ميلاد المسيح، كما جرى تقديم تراتيل وصلوات باللغتين العربية والإنجليزية؛ لخدمة المصريين والأجانب بالإضافة إلى لغة الإشارة.

تقديم التهنئة لشعب الكنيسة الأسقفية

واستقبلت الكنيسة عدد كبير من المحتفلين بالإضافة إلى حضور عدد كبير من مسؤولي الإسكندرية لتقديم التهنئة.

رئيس الأساقفة: ميلاد المسيح رسالة سلام

وأكّد رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، خلال عظة القداس، أن ميلاد المسيح يوضح إن خطة الله للبشرية هي السلام رغم الحروب وسفك الدماء، إذ جاء المسيح بوعد إلهي مرددًا الآية: «المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة».

صلاة من أجل الفلسطينين

وأوضح رئيس الأساقفة: «إننا نحتفل بميلاد المسيح رغم ما يعيشه الفلسطينيون من ألم في موضع ميلاده مصليًا أن يترأف الله عليهم وأن ينهي الحروب والدماء»، متمنيًا أن يعم السلام على العالم أجمع.