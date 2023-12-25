بابا نويل «البلجيكي» يوزع هدايا على سياح الغردقة بمناسبة عيد الميلاد (صور)

وصل بابا نويل الي مدينة الغردقة قادما من بلجيكا للمرة العاشرة على التوالي، للاحتفال بأعياد الكريسماس مع السائحين الأوروبيين داخل القرى والمنتجعات السياحية، وتوزيع هدايا عليهم.

بابا نويل يوزع هدايا الكريسماس

وقال علاء بديوي الخبير السياحي بالبحر الأحمر لـ«الوطن»، إن بابا نويل يجسد شخصيته السائح البلجيكي كون هالرت، لافتًا إلى أنه اعتاد زيارة مصر سنويا في أعياد الكريسماس.

وبحسب «بديوي»، هذه هي السنة العاشرة التي يزور فيها بابا نويل الغردقة، ويقوم بتوزيع الهدايا على السائحين الأجانب المتواجدين على الشواطئ.

بابا نويل في الغردقة

ومن جانبه، قال بابا نويل البلجيكي لـ«الوطن»، إنه يزور الغردقة للمرة العاشرة على التوالي، لافتا إلى أن المدينة تعد من أجمل المقاصد السياحية في العالم، كما أن المصريين شعب ودود ومحب للحياة والبهجة.

وذكر، أن أسرته تحب الغردقة، لذلك يحرص على زيارتها سنوياً، ويرتدي ملابس سانتا كلوز منذ صعوده الطائرة، ويقوم بتوزيع الهدايا على الركاب خلال رحلته إلى مصر لقضاء احتفالات الكريسماس ورأس السنة.