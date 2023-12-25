بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس قداس عيد الميلاد: دعونا نسعى لتحقيق السلام

ترأس البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، صباح اليوم الاثنين، قداس عيد الميلاد المجيد، في كنيسة القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في منطقة الحمزاوي بالقاهرة.

وأعرب البطريرك في رسالة عيد الميلاد عن سعادته وابتهاجه بالمناسبة، داعيًا إلى تحقيق السلام في العالم، لا سيما في ظل الأحداث المأساوية الأخيرة في الشرق الأوسط.

وقال البطريرك: «دعونا نسعى لتحقيق السلام في العالم، ونجعل من عيد الميلاد المجيد فرصة للتفكير في كيفية جعل العالم مكانًا أكثر سلامًا».

كما احتفلت الكنائس الأخرى التي تتبع التقويم الغربي بعيد الميلاد المجيد مساء أمس، بحضور عدد من الشخصيات العامة والمسئولين.