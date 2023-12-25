إزالة الإشغالات بمحيط الكنائس في الإسكندرية استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد

أكد اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، تنظيم حملة مفاجئة صباح اليوم لرفع الإشغالات حول محيط الكنائس، استعدادا لاحتفالات الأقباط بأعيادهم، ولتسهيل دخولهم وخروجهم من الكنائس.

رفع كل الإشغالات والحواجز

وقال «سحلول» لـ«الوطن»، إن إداره إشغال الطرق قامت بتمشيط محيط الكنائس الواقعه بنطاق الحي، ورفع كل الإشغالات والحواجز، حيث انتشرت الحملة الصباحية في عدة مناطق بالحى خاصة المتواجد بها كنائس.

وأوضح رئيس الحي، أن الحملة استهدفت محيط كنيسة العذراء شارع سيف سيدي بشر قبلي، ومحيط كنيسة ماري مرقص شارع فاروق درويش سيدي بشر بحري، ومحيط كنيسة القديسين بشارع خليل حمادة سيدي بشر بحري، ومحيط كنيسة ماكسيموس بشارع 45 قبلي.

كما تم إزالة الاشغالات بشارع 45 العصافرة قبلي، وشارع جمال عبد الناصر في سيدي بشر بحري، شارع سيف سيدي بشر قبلي، وشارع خليل حمادة سيدي بشر بحري، وشارع الصاغ محمد عبد السلام سيدي بشر بحري، وأسفرت الحملة عن التحفظ على نحو 145 حالة إشغال وإزالة 50 حاجزا متنوعا.