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عنبة يتعرض لوعكة صحية.. ويطلب الشفاء

كتب:

بسمة شطا
10:34 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
عنبة

عنبة

تعرض مطرب المهرجانات الشهير عنبة لوعكة صحية مفاجئة، وكشف عن هذا الأمر من خلال منشور خاص عبر صفحته الخاصة على إنستجرام.

عنبة يتعرض لوعكة صحية

وشارك عنبة جمهوره بمنشور عبر خاصية ستورى على صفحته، قال فيه: «يا رب شفاك»، وذلك دون أن يكشف عن تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها.

يذكر أن عنبة يشارك في فيلم عصابة عظيمة بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم إسعاد يونس ورنا رئيس وكريم عفيفي ومحمد محمود وفرح الزاهد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هاجر الإبياري واخراج وائل إحسان.

 

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