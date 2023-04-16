مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 25.. سيارة عنبة تتعطل في الفيوم

بدأت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 25، بعطل سيارة بويكا دور عنبة، ومعه الدكتورة سميحة دور يسرا، اولادها سامح وسماح وفوقية دور شيماء سيف، أثناء ذهابهم لقرية شبلنجة فى الفيوم من أجل مقابلة الجدة سوسو، واتهم الجميع الحسيني دور أوتاكا، بأنه سبب العطل بسبب محاولته إيهامهم بانه الطريق السليم.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 25 بطولة يسرا

تواصل أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 25 بسهرة أكرم دور محمد ثروت، مع أصدقائه احتفالا بسفر زوجته خارج القاهرة ووعدها أكرم بإنقاذهم.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 25 إنتاج العدل جروب

تستغيث سماح دور مايان السيد، خلال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 25 بالضابط حسام دور أحمد عبد الوهاب من أجل إنقاذها مما حدث لهم وبالفعل يتحرك حسام تجاههم، وحينها تعرض بويكا لضربة شمس قوية جعلته يفقد اتزانه خلال الأحداث.