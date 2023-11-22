مصطفى عنبة يُقدم «رباعية» في فيلم «عصابة عظيمة» لـ إسعاد يونس

تستعد دور العرض، لاستقبال فيلم «عصابة عظيمة» بطولة الفنانة إسعاد يونس، خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، ليدخل في المنافسة على صدارة شباك التذاكر، لا سيما وأنه أحداثه تدور في إطار لايت كوميدي.

المخرج وائل إحسان، قال لـ«الوطن»، إنّ مؤدي المهرجانات عنبة، بجانب مشاركته التمثيلية في فيلم «عصابة عظيمة» سيُقدم أغنيتين ضمن الأحداث، على طريقة الرباعيات القصيرة، فيما يُقدم أحمد سعد وبهاء سلطان الأغنية الدعائية للعمل.

أبطال وأحداث فيلم عصابة عظيمة

ويُشارك في بطولة الفيلم، كل من إسعاد يونس، وكريم عفيفي، ومحمد محمود، وعنبة، وفرح الزاهد وآخرين، والعمل من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي مليء بالتشويق.

تجسد إسعاد يونس شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائي على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة.