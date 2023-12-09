عنبة وأحمد سعد وبهاء سلطان.. 7 معلومات عن «عصابة عظيمة» بطولة إسعاد يونس

تستقبل الفنانة إسعاد يونس، السنة الجديدة 2024 بالعودة إلى الكوميديا من خلال فيلم سينمائي جديد يحمل اسم عصابة عظيمة، وذلك حسب ما ظهر خلال أول بوستر دعائي للفيلم في الساعات الماضية، حيث جلست «إسعاد» على «مرجيحة» وتضع نظارة شمسية على وجهها، فيما يترقبها خوفًا وقلقًا عدد من الممثلين المشاركين معها.

ومع اقتراب طرح فيلم عصابة عظيمة للفنانة إسعاد يونس، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن أحدث الأعمال السينمائية وذلك من خلال السطور التالية:

- يعرض الفيلم في دور السينما مع شهر يناير من العام الجديد 2024 بالتزامن مع موسم أفلام رأس السنة.

عودة للكوميديا

- يشارك في بطولة الفيلم بخلاف إسعاد يونس كل من كريم عفيفي، محمد محمود، رنا رئيس، فرح الزاهد، الطفلة لوسيندا سليمان، تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان.

- كما يشارك بالتمثيل مطرب المهرجانات مصطفى عنبة، ويؤدي عددا من الأغنيات على طريقة الرباعيات خلال الفيلم.

- يظهر في الفيلم عدد من ضيوف الشرف أبرزهم محمد ثروت، عارفة عبدالرسول، أحمد عزمي، إبراهيم السمان.

ينافس في موسم أفلام رأس السنة

- الأغنية الدعائية للفيلم ستكون للفنان أحمد سعد وبهاء سلطان.

- تدور قصته في إطار لايت كوميدي يحمل مزيجًا من الأكشن والتشويق.

- تجسّد إسعاد يونس شخصية امرأة اسمها عظيمة، تتعرض ونجلها ويقوم بدوره كريم عفيفي لعملية نصب كبيرة، الأمر الذي يجعلها تتضطر لتشكيل عصابة من مجموعة أشخاص لاسترداد حقهما المنهوب.