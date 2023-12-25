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وكيل «رياضة كفر الشيخ» يكرم الفائزين في مسابقة الشطرنج

كتب:

خير الله فؤاد
06:26 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
تكريم عدد من النشء بشاب كفر الشيخ

تكريم عدد من النشء بشاب كفر الشيخ

كرَّم الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عددًا من الطلائع الفائزين في مسابقة الشطرنج، حيث حصل على المركز الأول مهند محمد، والمركز الثاني عبد الله أحمد، والمركز الثالث سفيان حمدي، والمركز الرابع محمد حمادة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ. 

الشطرنج ينمي قدرات الشباب 

وأكد وكيل وزارة الشباب الرياضة بكفر الشيخ، أن لعبة الشطرنج، من أهم الرياضات الذهنية على مستوى العالم، لتنمية قدرات العقل وتطوير مستوى الذكاء والتركيز، مضيفًا أن لعبة الشطرنج أصبحت تُدرس في المدارس بعدد كبير من الدول.

توزيع الجوائز علي الشباب الفائز 

جاء توزيع جوائز الشطرنج بشباب كفر الشيخ، بحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وتحت إشراف تنفيذي لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء، وتحكيم كابتن عبد الفتاح الوكيل.

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