كفر الشيخ تستهدف زراعة 1300 فدان خيار بلدي بالعروة الثانية

أكّد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، في محافظة كفر الشيخ، أنّ المستهدف من زراعة الخيار البلدي، ضمن الزراعات الشتوية بالعروة الثانية، بلغ 1300 فدان، بالشريط الساحلي الأخضر بالإقليم.

زراعات الخيار بفاصل عروات هامة

وأوضح «ناجح»، في تصريحات لـ«للوطن»، أنّ زراعة الخيار البلدي مع حلول شهر يناير المقبل 2024، أي بعد أيام، وذلك في مراكز بلطيم، والبرلس، مطوبس، تأتي في فاصل عروات زراعية هامة، توفر الآلاف من الأطنان بالأسواق خلال أسابيع.

إنتاجية الخيار بعد مرور 40 يوما

وأشار إلى أنه يوجد أصناف من تقاوي الخيار الحديثة تنتج بعد مرور 40 يومًا، وهو الأمر الذي يجعل محصول الخيار يتعاقب من حيث الإنتاجية ما بين حصاد العروة الأولي والثانية، إذ يجري حصاد محصول الخيار علي مدار شهرين علي التوالي بالحقول.ط، بواقع جمعة كل يومين.

وأضاف أن فدان الخيار ينتج بنحو 12 طنا، وسط تراوح سعر الكيلو الواحد من الحقل ما بين 6 إلى 7 جنيهات للكيلو الواحد، لافتًا إلى أن زراعة الخيار بالعروة الثانية في حقول المحافظة، تسد حاجة الأسواق بالإقليم، وتحقق فائض للبيع بالمحافظات المجاورة.