الدكتور هاني الناظر يوجه رسالة لمتابعيه عبر «فيسبوك».. ماذا قال؟

بعد غياب طويل عن الظهور على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، عاد الدكتور هاني الناظر، رئيس المجلس القومي للبحوث سابقاً للصورة بعد فترة من الغياب لتلقي العلاج من مرض السرطان.

وكشف الدكتور هاني الناظر، عن آخر تطورات حالته الصحية من خلال الحديث مع المتابعين لصفحته، وذلك في منشور أخير، وجه فيه الشكر والامتنان للأحباء والأقارب.

أخر تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

ومن خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» كتب الدكتور هاني الناظر، كلمات عبر فيها عن شكره وامتنانه لمن وقفوا معه، والدعوات التي انهالت عليه بعد إعلان اصابته بالسرطان، قائلًا: «حياتنا فيها ناس كل همهم راحتنا وجبر خاطرنا وتلاقيهم يسعون دائماً للتخفيف عنا والدعاء لنا ومساعدتنا بدون أي مصلحة أو مقابل، فإذا فرحنا فرحوا وإذا تألمنا تألموا.. هؤلاء الناس لازم نتبت فيهم ونحافظ عليهم وعلى مشاعرهم ونحطهم في عينينا وندعي لهم ليل نهار لأنهم وببساطة أغلى من أي شئ في الدنيا ونعمة من عند ربنا».

ومن خلال المنشور تحدث «الناظر» عن آخر تطورات حالته الصحية، التي لم ينساها المتابعون في حديثهم معه وتعليقاتهم، سأله أحد المتابعين: «طمنا يادكتور هل تم خروجك من المستشفى، شفاك الله وعافاك، والله إني أحبك في الله» ليرد الدكتور على المتابعين قائلا: «العلاج عبارة عن جلسات كيماوي لمدة حوالي 6 شهور بإذن الله».

الرد على استشارات الناس

لم ينسى الدكتور هاني الناظر متابعيه من الإفادة بعلمه، الذين عبروا عن سعادتهم لعودته من جديد ورد على استفساراتهم الطبية، التي تنوعت بين اسئلة عن المشاكل الصحية ومشاكل الشعر والبشرة، وأظهرت ردودهم سعادتهم بعودته.