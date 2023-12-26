«علشان صحة قلبك».. تعرف على استخدامات جهاز هولتر الكهربي؟

جهاز صغير يرتديه الشخص أسفل ملابسه، ربما يجعله يشعر بالانزعاج قليلا، يسمى «هولتر» ويستخدم لتسجيل نظم القلب وتحديد مخاطر الإصابة باضطراب النظم القلبي لمدة من يوم إلى 3 أيام، وفق تعليمات الطبيب.

ما هو جهاز هولتر؟

ووفق الدكتور محمد كمال، استشاري القلب فإن جهاز هولتر يتم استخدامه، إذا لم يقم المريض بإجراء تخطيط كهربية القلب التقليدي أو حال لم يسجل التخطيط الكهربي التفاصيل الكافية المتعلقة بحالة القلب المرضية.

جهاز هولتر أو مسجل الأحداث، يقيس وجود مؤشرات وأعراض اضطراب النظم القلبي، إذا تعرض الشخص لإغماء غير مبرر أو ضيق في التنفس، حيث أنه عبارة عن رقع أقطاب مخطط كهربية القلب يتم وضعها على صدرك، كما يتم توصيل الأقطاب الكهربائية عن طريق الأسلاك بصندوق شاشة صغير يسمى بـ«جهاز تسجيل محمول».

ما هي استخدامات جهاز هولتر؟

قد يحتاج المريض إلى ارتداء جهاز هولتر إذا كان يعاني من أعراض متكررة مثل ألم الصدر أو التعب أو ضيق التنفس أو الدوخة، حيث يقوم بتحديد عدم انتظام ضربات القلب أو الخفقان، ومعرفة مدى جودة عمل جهاز تنظيم ضربات القلب، كما يستخدم لتقييم خطر تعرضك لأحداث مستقبلية متعلقة بالقلب في حالات معينة، مثل اعتلال عضلة القلب الضخامي، وفق استشاري القلب.

لم تقتصر استخدامات جهاز هولتر على تقييم خطر تعرضك لنوبات قلبية، بل يعمل على تقييم مدى سرعة أو تباطؤ معدل ضربات قلبك، كما ينصح الطبيب المعالج المريض بعدة إجراءات قبل ارتداء جهاز هولتر، من بينها عمل تسجيلا متواصلًا لنشاط القلب الكهربائي طيلة فترة تتراوح من يوم إلى 3 أيام.

ويجب على المريض، الامتناع عن فتح جهاز التسجيل والعبث به، والاستمرار في أداء أنشطته الاعتيادية فيما يقوم الجهاز بالتسجيل، مع ضرورة تنظيف وتحضير بشرة المريض، وبخاصة المواضع التي تثبت فيها الأقطاب الكهربائية، مع تجنب تعرضها للبلل.