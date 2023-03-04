هل يعود الإنسان للحياة بعد توقف ضربات القلب لدقائق؟.. إليك ما يحدث للجسم

حالة من الهلع تسيطر على الأسرة، أثناء توقف قلب أحد أفرادها، خوفا من فقدانه، خاصة أن تلك الإصابة تصنف ضمن الحالات الخطيرة للغاية، التي يعد صاحبها في تعداد الموتى بعد دقائق قليلة، إذا لم يمكن إنقاذه.

لكن تبقى هناك عدة أسئلة: هل يمكن أن يعود الإنسان إلى الحياة مرة أخرى، بعد بضع دقائق من توقف قلبه؟ ما مدى تأثير توقف ضربات القلب عن العمل لمدة زمنية، على باقي أعضاء الجسد؟ وهل من الممكن أن يعيش الإنسان مرة أخرى بعدها؟

سبب توقف ضربات القلب

يقول الدكتور وليد العوضي، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، إن توقف ضربات القلب عن العمل، يحدث نتيجة اضطراب في نظام القلب، ما يجعله يتوقف عن ضخ الدم المحمل بالأكسجين إلى الدماغ وباقي أعضاء الجسم، وتُعد هذه الحالة من الحالات الطارئة، التي يجب نقل المريض فيها إلى المستشفى في أسرع وقت، وعمل الإسعافات الأولية حتى الذهاب إلى المستشفى.

وأضاف «العوضي» لت«الوطن»، أنه في حال عدم عودة القلب إلى وضعه الطبيعي بشكل سريع، فإن ذلك يسبب تلفا في الدماغ، لكن قد تحدوث الوفاة، إذا توقف القلب أكثر من 8 دقائق، وقد ينجو البعض من هذه الحالة، في حالة عمل الإسعافات الأولية، لكن تبدو علامات تلف الدماغ ظاهرة عليهم، بعد تعافيهم من هذه الحالة.

مدة الإسعافات الأولية لإعادة نشاط القلب

أضاف استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، أن مدة إسعافات القلب، التي قد تحمي أعضاء الجسم، تتراوح بين21 و25 دقيقة، يمكن خلالها الحفاظ على حيوية المخ، وعودة المريض للحياة بشكل طبيعي.