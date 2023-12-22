أفضل دعاء يريح القلب عند الشعور بالضيق.. كان يردده الرسول

يوم الجمعة من الأيام التي يستحب فيها الدعاء، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس، ويتقرب المسلم فيه إلى الله عز وجل بالدعاء والابتهال، حتى ينال من حسنات هذا اليوم المبارك، ولكن في بعض الأحيان يشعر الشخص بحالة من الضيق والكرب والغم في قلبه بسبب هموم ومشاكل الحياة المختلفة، ولكي يزيل هذا الشعور يتوجه المسلم إلى الله عز وجل بالدعاء والابتهال، وترصد «الوطن» في السطور التالية أفضل دعاء كان يردده الرسول عند الضيق.

دعاء الرسول عند الشعور بالضيق

وقالت دار الإفتاء المصرية في دعاء الرسول عند الشعور بالضيق إنه عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب «لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش الكريم».

وأوضحت أنه من الأدعية التي كان يرددها الرسول ويمكن الاستعانة به في الدعاء «اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماضِ في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي».

دعاء عند الشعور بالضيق

وهناك دعاء كان يردده الرسول عند الشعور بالهم والضيق «اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا ارحم الراحمين أنت رب المستضعفين، وأنت ربى، إلي من تكلني، إلي غريب يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب عليا فلا أبالي، ولكن رحمتك هي أوسع لي.

اللهم فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمان الدنيا والأخرة ورحيمهما، أن ترحمني فارحمني رحمة تغني بها عن رحمة من سواك.