طالب بالبحيرة يفوز بالمركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن.. «المنشاوي ملهمي»

«الحمد لله كله بفضل دعاء أهلي»، بتلك الكلمات أعرب محمد شعبان عبد الله جعفر، الطالب بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر بطنطا، عن سعادته عقب حصوله على المركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، التي تجرى فاعلياتها حاليًا بدار مصر للقرآن الكريم، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

«حفظت القرآن وأنا بدرس في الثانوية الصناعية»، واصل ابن محافظة البحيرة حدثته مع «الوطن» بهذه الكلمات، مشيرًا إلى أنه أتم حفظ القرآن الكريم خلال فترة الثلاث سنوات، مدة الدراسة بالمدارسة الفنية الصناعية، وذلك على يد الشيخ محمد حامد فراج.

مسيرة الحاصل على المركز الأول في حفظ القرآن

وأوضح الحاصل على المركز الأول في حفظ القرآن، أنه عقب الانتهاء من إتمام حفظ كتاب الله، التحق بمعهد القراءات بمدينة دمنهور، وخلال فترة الدراسة، حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية، في حفظ القرآن الكريم.

وأضاف ابن محافظة البحيرة، أنه عقب الانتهاء من الدراسة بمعهد القراءات بدمنهور، التحق بكلية القرآن الكريم بمدينة طنطا، وخلال دراسته حصل على درجة الامتياز خلال العامين السابقين، مؤكدًا حبه لصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي خلال تلاوته في إذاعة القرآن الكريم هي التي جعلته يتميز في حفظ القرآن

«ربنا يباركك في أسرتي هما سبب تفوقي»، كلمات شكر بها ابن محافظة البحيرة أسرته، مؤكدا أن والده ووالدته عملا على تذليل جميع العقبات التي كانت تواجهه خلال مرحلة حفظ القرآن الكريم، موضحًا أن شقيقته الصغرى أسماء البلغة من العمر 22، حفظت القرآن الكريم.

يشار أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف استقبل اليوم الطالب محمد شعبان عبد الله جعفر، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية القرآن الكريم، إذ هنأه عقب فوزه بالمركز الأول في حفظ القرآن الكريم، مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده