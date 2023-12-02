وفد المعاهد الأزهرية يتابع فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم بالشرقية

قام الدكتور أحمد صيام، عضو المكتب الفني لقطاع المعاهد الأزهرية، وأحمد الجمال، عضو فني العلوم الشرعية بقطاع المعاهد الأزهرية، بمتابعة فعاليات الاختبارات الشفوية الإلكترونية للطلاب المشاركين في مسابقة فضيلة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم، وذلك بمقر إدارة شؤون القرآن الكريم بديوان عام المنطقة، تحت إشراف ورعاية الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية.

توفير الهدوء والاستقرار التام داخل اللجان

وتابع وفد قطاع المعاهد الأزهرية استقرار اللجان، مؤكدين أهمية توفير الهدوء والاستقرار التام داخل اللجان، وتطبيق كافة التعليمات المنظمة لأعمال المسابقة حتى لا يظلم أي طالب.

4 مستويات لمسابقة حفظ القرآن الكريم

يذكر أن أعمال مسابقه حفظ القرآن الكريم تتم تحت إشراف إداراتي القرآن الكريم، والكمبيوتر التعليمي بالمنطقة وتتضمن أربعة مُستويات، المستوى الأول القُرآن الكريم كاملًا مع إتقان التجويد وأحكام التلاوة، والمستوى الثاني القرآن الكريم كاملًا، والمستوى الثالث 20 جزءًا للمرحلة الإعدادية ومكاتب التحفيظ والأروقة الأزهرية، والمستوى الرابع 10 أجزاء.